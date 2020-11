Blocco dei viaggi nel Regno Unito, British Airways chiude le lounge a Heathrow

A causa delle nuove restrizioni agli spostamenti annunciate dal governo britannico per cercare di contenere il diffondersi di Covid-19 British Airways, spinta dal crollo della domanda passeggeri, ha annunciato che da oggi chiuderà nuovamente le sue lounge al terminal 5 di Heathrow.

Una situazione che, spiega simpleflying.com, fa ripiombare l’aeroporto ai livelli di marzo, con i vettori che annullano i collegamenti, e che si protrarrà almeno per quattro settimane: tanto durerà, infatti, il blocco ai viaggi non essenziali stabilito dall’esecutivo britannico.



Pur essendo vietati i viaggi leisure, le disposizioni non bloccano quelli d’affari, avvertendo però che i viaggiatori potrebbero finire per rimanere all'estero "più a lungo del previsto", a causa di potenziali interruzioni in tutto il mondo.



Le lounge del vettore erano state riaperte a luglio dopo tre mesi di chiusura e ora, nonostante il blocco ufficiale termini il 2 dicembre, la situazione nel resto d’Europa è talmente in bilico da non poter prevedere la ripartenza certa della domanda durante le festività natalizie. Le lounge rinnovate di British Airways potrebbero dunuqe rimanere chiuse anche nel nuovo anno.