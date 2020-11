Si chiama metodo Z-score e ha un tasso di accuratezza compreso tra l'80 e il 90 per cento secondo quanto ha garantito il suo inventore Edward Altman. Dagli anni Sessanta questo metodo è stato utilizzato per capire quali aziende possono essere a rischio insolvenza nell’immediato futuro, utilizzando cinque variabili che misurano la liquidità, la solvibilità, la redditività, la leva finanziaria e la performance finanziaria recente.

È utilizzando questa vision che l’autorevole Bloomberg ha individuato le otto compagnie aeree che, vista la situazione attuale, hanno davanti a sé i rischi maggiori per quanto riguarda un’eventuale bancarotta. E rispetto a una parallela analisi effettuata all’inizio dell’emergenza, l’Europa non rientra più in questo gruppo.



L’area geografica

Dal Pakistan all’Indonesia, dal Brasile alla Nigeria, si sposta sull’asse Asia-Africa-America Latina il panorama dei vettori che potrebbero non riuscire a sopravvivere all’urto pesante provocato dalla pandemia.



Il ranking

In testa alla classifica risulta Pakistan International, con un ranking negativo per quasi sette punti, seguito a grande distanza dalla tanzaniana Precision Air (4,22) mentre la brasiliana Azul completa il podio con -2,04. Ancora l’Africa a seguire, con la nigeriana Medview, e poi quattro big a livello anche internazionale: AirAsia Indonesia, Thai (che proprio in questi giorni ha messo in vendita ben 34 aerei della flotta), Gol e Aeromexico. La stagione invernale, al di là degli aiuti di stato ricevuti o in attesa di essere approvati, sarà il vero ago della bilancia per definire se le previsioni erano corrette.



Ma al di là delle analisi statistiche che sembrano al momento mettere al riparo il settore in Europa, nel Vecchio Continente l'allarme resta ai massimi livelli e non risparmia sia i grandi gruppi delle major, da Lufthansa a Air France-Klm, sia i big del low cost, forti di situazione di cassa ben consolidati. Ma a rischiare veramente sono le realtà medio-piccole, le cui risorse si stanno progressivamente spegnendo.