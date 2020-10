Icelandair torna a pensare in grande: dieci rotte in Nord America nel 2021

Dieci destinazioni negli Stati Uniti nella summer 2021 e 32 rotte in totale dalla base di Reykjavik. Icelandair mette in campo uno schedule ambizioso per la prossima stagione estiva: “Confidiamo nella ripresa – è stato il commento della compagnia – e vogliamo farci trovare pronti a giocare le nostre carte”.

Punto forte sarà appunto il network nordamericano, cavallo di battaglia del vettore visto il posizionamento strategico per i voli in connessione. Da Reykjavik partiranno quindi collegamenti su Boston, New York, Seattle, Minneapolis, Washington, Denver, Chicago, Toronto, Vancouver e Montreal.



Per quanto riguarda l’Italia la compagnia islandese concentrerà le operazioni sull’hub del Nord Ovest di Milano Malpensa.