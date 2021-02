Icelandair vola in Antartide con un Boeing 767

di Gaia Guarino

Icelandair vola in Antartide. La compagnia invierà un Boeing 767 nel remoto continente bianco presso la Troll Research Station, dopo una breve sosta per il rifornimento a Città del Capo dove verranno fatti salire a bordo alcuni ricercatori norvegesi. Per questo viaggio lungo oltre 11.400 km saranno coinvolti 6 piloti, 13 assistenti di volo e un meccanico.

Come riporta simpleflying.com, non è la prima volta che il vettore islandese raggiunge il Polo Sud: nel 2015 aveva infatti segnato un record essendo la prima compagnia ad atterrare sui ghiacci antartici con un aereo di linea, un Boeing 757, e a dimostrare la fattibilità della manovra.



