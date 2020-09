Worldwide by easyJet, Icelandair il nuovo partner

Anche Icelandair entra nel programma Worldwide by easyJet. Dopo l’aggiunta di Emirates tra i partner del sistema di interconnessione attraverso alcuni degli hub europei per i voli a medio e lungo raggio, è ora la volta di Icelandair.

I nuovi accordi prevedono, al momento solo per il pubblico della Gran Bretagna, di potere volare in connessione via Reykjavik da e per numerose destinazioni del Nord America servite dalla compagnia islandese.



Salgono così a 17 le compagnie aeree coinvolte nel programma Worldwide, con una rete che al momento copre oltre 5mila destinazioni.