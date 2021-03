Una pista tra i ghiacci dell’Antartide: l’impressionante decollo di un B767 Icelandair

Un decollo nel mezzo dei ghiacci dell’Antartide. Una manovra impressionante quella operata lo scorso fine settimana dal pilota di un Boeing 767-300ER di Icelandair. L’aeromobile, noleggiato dalla società islandese Loftleidir, ha dovuto riportare a casa i ricercatori del Norwegian Polar Institute.

Il momento del volo è stato ripreso dallo staff social del Norwegian Polar Institute e pubblicato in un video su Twitter.



Nella clip in timelapse si vede il B767 sostare in mezzo ai ghiacci e poi prendere il volo, cirondato solo da neve e montagne.



Il video è disponibile a questo link