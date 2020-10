Albastar e Tayaranjet si aggiudicano la continuità territoriale su Trapani

Dopo l’assegnazione delle due rotte in continuità territoriale di Comiso ad Alitalia, è arrivata oggi la decisione dell’Enac relativa alle sei direttrici di Trapani, che prenderanno il via a novembre.

La scelta in questo caso è ricaduta su Tayaranjet, sconfitta da Az nella gara per lo scalo ragusano, e su Albastar. Tre a testa le rotte che verranno effettuate: nel primo caso la compagnia bulgara volerà su Ancona, Perugia e Trieste mentre il vettore italo-spagnolo, che opera già su Roma, Milano Malpensa e Cuneo dal Birgi effettuerà collegamenti su Napoli, Parma e Brindisi.



“Un altro importante risultato raggiunto che potenzia la nostra presenza in Sicilia, diventando il primo vettore all’aeroporto di Trapani Birgi per numero di destinazioni servite e collegamenti offerti”, ha commenta Giancarlo Celani, chief commercial officer & deputy ceo di Albastar.