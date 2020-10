Albastar apre i voli da Cuneo su Comiso

Albastar raddoppia i voli tra Cuneo e la Sicilia. La compagnia ha annunciato il lancio della rotta tra Comiso e Levaldigi, che si va ad aggiungere a quella operata tra lo scalo piemontese e Trapani Birgi.

I nuovi voli saranno operati il giovedì e la domenica, per tutto il periodo invernale. Il collegamento è stato lanciato sia nell’ottica di favorire il turismo in Sicilia sia per consentire agli abitanti dell’Isola di scoprire il Piemonte.



“Accogliamo con grande entusiasmo e ottimismo l’opportunità di operare una nuova rotta – commenta Giancarlo Celani, cco & deputy ceo di Albastar -, che potenzia la presenza di Albastar in Sicilia. Siamo certi che il prodotto offerto troverà il pieno consenso della clientela, con l’obiettivo di consolidare le rotte nella stagione estiva”.



Anna Milanese, direttore generale dell’Aeroporto di Cuneo, aggiunge: “La nuova rotta su Comiso nasce da un’esigenza di collegare la Sicilia orientale, destinazione che da anni ci viene richiesta dall’utenza business. Poterla lanciare per la stagione invernale permetterà inoltre di sfruttare al meglio le potenzialità turistiche che Cuneo può offrire, obiettivo che ci auspichiamo sia sostenuto dall’interesse del territorio.”