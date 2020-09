Ad Alitalia i voli in continuità territoriale da Comiso

Sarà Alitalia ad effettuare i collegamenti in continuità territoriale dall’aeroporto di Comiso in direzione di Milano e Roma. Collegamenti che verranno attivati a partire dal mese di novembre.

Az si è aggiudicata il bando lanciato dall’Enac superando la concorrente Tayaranjet grazie a un ribasso sulla base d’asta del 10 per cento. Secondo quanto riportato da Ragusaoggi sarebbe già in arrivo un ricorso da parte del vettore sconfitto. L’assegnazione definitiva avrà una durata triennale.



C’è ora attesa per l’esito dell’altro bando relativo alla continuità territoriale sulla Sicilia, quello relativo all’aeroporto di Trapani. In questo caso le rotte in campo sono 6.