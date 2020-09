Voli Covid free Alitalia: da oggi test anche su due partenze da Linate per Fiumicino

I voli Covid free di Alitalia sulla direttrice Milano-Roma raddoppiamo e dopo l’avvio dell’esperimento su due partenze giornaliere da Fiumicino in direzione di Linate da oggi è la volta dei voli dal Forlanini.

Il test sarà portato avanti fino al prossimo 15 di ottobre e prevede per i passeggeri la possibilità di imbarcarsi sui collegamenti in partenza da Milano alle 10 e alle 17 solamente dopo avere effettuato il test antigenico rapido e presentando la certificazione di tampone o test antigenico effettuato entro e non oltre 72 ore prima della partenza. Su questi due voli quindi viaggeranno solamente passeggeri negativi al Covid 19.



L’iniziativa arriva grazie all’accordo tra Regione Lombardia, Sea e Alitalia e così come quello avviata con le partenze da Fiumicino servirà da base per potere poi eventualmente estendere il protocollo anche ad altri voli.