Alitalia e Adr: due voli al giorno da Fiumicino a Linate Covid free

Parte da due collegamenti giornalieri Alitalia tra Roma Fiumicino e Milano Linate il test con il quale Aeroporti di Roma e la compagnia aerea puntano a intensificare le misure di sicurezza per chi vola.

A partire da mercoledì 16 settembre i passeggeri potranno imbarcarsi sui collegamenti in partenza dalla Capitale delle 13,30 e delle 17,30 solamente dopo avere effettuato il test antigenico rapido e presentando la certificazione di tampone o test antigenico effettuato entro e non oltre 72 ore prima della partenza. Su questi due voli quindi viaggeranno solamente passeggeri negativi al Covid 19.



A Fiumicino sarà possibile effettuare il test in maniera gratuita nel nuovo drive in posizionato nel parcheggio Lunga Sosta o al presidio sanitario dell’area Arrivi del Terminal 3, in entrambi i casi usando una corsia preferenziale.