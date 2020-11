Alitalia rinvia di una settimana i voli da Comiso per assenza di prenotazioni

Slitta di una settimana l’avvio dei voli in continuità territoriale tra Comiso e gli aeroporti di Milano e Roma operati da Alitalia. La motivazione? Assenza di prenotazioni.

La comunicazione è arrivata direttamente dalla compagnia aerea, che ha spiegato di avere spostato all’8 novembre l’inizio dei voli, rimodulando al contempo l’operativo con due voli al giorno per Fiumicino e uno per Linate.



Il tutto “a causa del pressoché inesistente livello di prenotazioni conseguente alle restrizioni ed interventi dissuasivi verso gli spostamenti non indispensabili - ha spiegato la compagnia -. Nella prima settimana di novembre, infatti, i voli registravano una media di un solo passeggero prenotato per volo, con rischio di ulteriore abbassamento per no-show legato ai comportamenti individuali di riprogrammazione dei viaggi fuori Regione”.