Volotea taglia il traguardo dei 30 milioni di pax, a Venezia la cerimonia

Ha trasportato 30 milioni di passeggeri in otto anni di attività: è il record raggiunto da Volotea. Un traguardo celebrato al Marco Polo di Venezia con una cerimonia speciale davanti ai banchi del check in, con il presidente e fondatore del vettore, Carlos Muñoz, a premiare la 30 milionesima passeggera con 30 mesi di voli gratuiti su tutte le rotte Volotea in partenza da qualsiasi aeroporto.

Il risultato raggiunto dalla compagnia sullo scalo veneziano, dove a seguito dell'emergenza Covid-19 Volotea ha rimodulato l'offerta incrementando le frequenze verso alcune destinazioni, "premia la nostra strategia e fa ben sperare per la ripresa del settore turistico non solo veneto, ma di tutto il Paese", sottolinea Muñoz.



Secondo Monica Scarpa, a.d. del Gruppo Save, "la forza di Volotea è quella di aver saputo interpretare le esigenze di viaggio del nostro bacino d'utenza, stimolandole attraverso l'apertura di nuovi mercati quali, ad esempio, le provincie francesi e la Grecia". O. D.