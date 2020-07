Volotea apre la base di Napoli

Volotea non si ferma. La compagnia ha inaugurato la base di Napoli, dove saranno basati due A319. In totale saranno 17 le destinazioni collegate con lo scalo campano, di cui 9 in Italia e 8 all’estero. Si tratta della sesta base della compagnia in Italia.

“Dopo questi ultimi mesi così impegnativi, l’inaugurazione della nostra sesta base italiana acquista un valore simbolico molto importante - afferma Carlos Muñoz (nella foto), presidente e fondatore di Volotea -: confermiamo il nostro impegno nel sostenere il tessuto economico campano e, allo stesso tempo, la ripartenza dell’intero comparto turistico italiano”.



Roberto Barbieri, amministratore Delegato di Gesac, precisa: “L’inaugurazione di una base è uno dei momenti più significativi per un aeroporto e in questo periodo lo è ancora di più. Nella delicata e complessa fase della ripartenza, Volotea si conferma un partner strategico e primo vettore a Napoli per numero di destinazioni nazionali e isole greche”.