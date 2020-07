Covid e voli cancellati, Volotea: “Rimborsi entro fine luglio”

Volotea completerà i rimborsi dei voli cancellati tra maggio e giugno entro il 31 luglio. Lo ha confermato la compagnia aerea in una nota ufficiale. Il vettore rimedierà così alla situazione che ha portato nei giorni scorsi l’Antitrust ad aprire due procedimenti nei suoi confronti.

Nel comunicato, Volotea precisa che “il processo di rimborso è stato molto più lento del previsto poiché, negli ultimi tre mesi, la compagnia aerea ha subito un brusco calo di ricavi insieme a una forte limitazione delle risorse del Contact Center, tutto a seguito delle restrizioni imposte della pandemia di Covid-19.”



“Volotea è totalmente impegnata nei confronti dei suoi clienti e sta adempiendo ai propri obblighi nei loro confronti – spiega Alex de Jesus, chief experience officer di Volotea -. Durante questa crisi senza precedenti, abbiamo fatto del nostro meglio per gestire le esigenze dei nostri passeggeri nel miglior modo possibile, offrendo loro flessibilità gratuita, voucher ed emettendo rimborsi quando richiesto. Il volume di pratiche è stato, come questa crisi, senza precedenti ed è stato difficile mantenere i nostri standard di servizio. Nonostante questa complessa situazione, il nostro servizio clienti ha lavorato duramente per gestire le richieste dei passeggeri nel più breve tempo possibile. Oggi - conclude il manager -, siamo molto felici di annunciare che, entro la fine del mese, anche gli ultimi clienti che stavano aspettando un rimborso vedranno finalizzata la loro richiesta”.