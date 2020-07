Volotea: dalle banche un prestito da 150 milioni di euro

Arriva un prestito da 150 milioni per Volotea. A garantirlo è un pool di banche guidato da Banco Santander e composto da Caixa Bank, Instituto de Crédito Oficial, Bankinter, Liberbank, Bbva, Ibercaja e Icf, sotto la garanzia dell’Instituto de Crédito Oficial.

Il prestito - come spiega Preferente - ha una durata quinquennale, consentendo alla compagnia aerea di fare fronte alle sue esigenze finanziarie e operative dopo tre mesi di stop a causa della pandemia di Covid-19. Volotea rivedrà comunque i piani per migliorare i costi di base nei prossimi 2-3 anni e aumentare la sua competitività.



Il prestito rafforzerebbe in particolare la crescita dell’aereolinea, con l’apertura da 2 a 4 nuove basi - come specifica il quotidiano spagnolo online - e con l’aumento della sua connettività. S. P.