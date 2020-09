Volotea: 1,8 milioni di passeggeri in estate

Volotea ha annunciato i risultati dei mesi di luglio e agosto, che hanno fatto registrarle in totale 1,8 milioni di passeggeri. Dopo la revisione dell’offerta commerciale legata all’emergenza Covid, la compagnia ha operato in totale 13.700 voli nei due mesi in questione. Il load factor si è attestato al 90,2%.

Inoltre, “aver ottenuto un tasso di raccomandazione dell’88,8% da parte dei nostri clienti - sottolinea Carlos Muñoz (nella foto), presidente e fondatore di Volotea - è il miglior riconoscimento che avremmo potuto desiderare”.