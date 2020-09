Volotea: 2 milioni di passeggeri a Genova

Nuovo traguardo per Volotea. La compagnia aerea ha toccato quota 2 milioni di passeggeri sull’aeroporto di Genova.

“Quest’estate, a seguito dell’emergenza Covid-19, abbiamo rimodulato la nostra offerta, incrementando a Genova le frequenze verso alcune tra le più suggestive destinazioni italiane - spiega Valeria Rebasti, commercial country manager Italy & southern Europe della compagnia -: durante i mesi di luglio e agosto, abbiamo trasportato oltre 72.600 passeggeri a livello locale, attestandoci presso lo scalo come il primo vettore per volume di voli (570) e posti in vendita (oltre 77.260). Ci auguriamo di poter festeggiare presto nuovi traguardi all’aeroporto di Genova, un partner affidabile che ci ha visto crescere volo dopo volo”



Il vettore aggiunge inoltre che sono già a in vendita i biglietti per volare nel 2021 da Genova verso Spagna, Grecia e Pantelleria.