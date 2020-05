Branson vende le sue azioni per salvare Virgin Atlantic

Richard Branson (nella foto) ha annunciato di voler vendere le sue azioni in Virgin Galactic per un valore di circa 400 milioni di dollari per ridare ossigeno a Virgin Atlantic.

In una dichiarazione alla Borsa di New York, il Gruppo avrebbe dichiarato che la controllata Vieco 10 potrebbe offrire e vendere 25 milioni di azioni del capitale ordinario in più tranche diverse.

E, come riportato dal Corriere della Sera, dalla vendita delle azioni potrebbero essere raccolti 400 milioni di dollari.



I soldi ottenuti andrebbero a sostegno delle attività globali nel settore del tempo libero, delle vacanze e dei viaggi.

La mossa di Branson si è resa necessaria per arginare la difficile situazione in cui si trova Virgin Atlantic. Dopo l’annuncio del taglio ai posti di lavoro per 3mila 150 unità e le dichiarazioni del ceo Shai Weiss sul fatto che nulla “è stato devastante come Covid-19", Branson non è riuscito a trovare investimenti pubblici per la compagnia. Ora il governo britannico avrebbe chiesto alla compagnia di inviare nuovamente la richiesta di un pacchetto di salvataggio.



Già a fine aprile Branson aveva promesso la sua isola privata ai Caraibi come garanzia per i finanziamenti necessari a salvare la sua linea aerea. “Faremo tutto il possibile per far funzionare la compagnia aerea, ma avremo bisogno del sostegno del governo per raggiungere questo obiettivo di fronte alla grave incertezza che circonda i viaggi oggi e non sapendo per quanto tempo gli aerei saranno messi a terra. Questo sarebbe sotto forma di un prestito commerciale, non sarebbe denaro gratuito e la compagnia aerea lo rimborserebbe” ha commentato Branson tramite un post sul sito della compagnia.