Virgin Atlantic apre le vendite dell’estate 2021

Mentre Sir Richard Branson si appresta a vendere quote di Virgin Galactic per salvare Virgin Atlantic, la compagnia aerea annuncia già la programmazione dell’estate 2021. Il prossimo 16 maggio il vettore aprirà le vendite dello schedule estivo dell’anno prossimo, che non vedrà più la compagnia aerea volare da Gatwick.

Come si legge su Travel Mole, Virgin Atlantic volerà solo da Heathrow e Manchester. Opererà inoltre collegamenti stagionali da Manchester e Belfast verso Orlando. Il vettore servirà complessivamente 24 destinazioni.



Virgin Atlantic spera di aumentare ulteriormente l’offerta non appena saranno allentate le restrizioni ai viaggi negli altri Paesi.