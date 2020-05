Virgin Voyages, il debutto rinviato a ottobre e il battesimo al 2021

Ancora guai per il gruppo Virgin. Dopo le vicissitudini finanziarie di Virgin Atlantic e lo stop forzato a Virgin Australia, ora a essere colpito dall’emergenza Covid è il segmento crociere, nel quale il brand avrebbe dovuto fare il proprio debutto lo scorso mese di marzo.

Secondo quanto riportato da TTG Media, Virgin Voyages non avvierà le crociere prima del mese di ottobre. E si tratterà di un soft opening, una fase di test per verificare nel dettaglio le misure che verranno adottate per la sicurezza sanitaria a bordo della nave. Poi in una seconda fase, non prima del 2021, arriverà il battesimo vero e proprio della prima unità, la Scarlet Lady.



I clienti che avevano prenotato le crociere che sono state cancellate riceveranno un credito pari a 200 per cento per l’acquisto di un altro itinerario più un bonus da 500 euro da utilizzare a bordo della nave.