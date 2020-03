Ue, semaforo verde agli aiuti di Stato ai vettori

Primo via libera dell’Ue ai contributi a sostegno delle compagnie aeree, fortemente colpite dall’emergenza coronavirus con la conseguente cancellazione dei voli.

“Per minimizzare i danni al settore dell’aviazione – si legge nella nota di Bruxelles, riportata da repubblica.it – serve un’azione urgente. La commissione è pronta a lavorare con gli Stati immediatamente per cercare soluzioni”, utilizzando “la piena flessibilità degli aiuti di Stato”.



A rientrare nel provvedimento anche i vettori che avevano già ricevuto aiuti negli ultimi dieci anni; in altre parole, specifica al Commissione, non si applica il principio del ‘one time last time’.



Gli schemi di aiuti diretti concessi dalla Commissione Ue agli Stati membri prevedono che si possano finanziare le imprese con un importo massimo di 500mila euro, dando garanzie per i prestiti. “Gli aiuti - specifica Bruxelles - sono indirizzati ai clienti delle banche e non alle banche stesse”.