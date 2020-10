La Commissione Ue prolunga al 2021 i termini per gli aiuti alle imprese

La Commissione europea ha deciso di prorogare e ampliare il campo di applicazione del quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato che era stato adottato il 19 marzo scorso per supportare l’economia nel contesto della pandemia di coronavirus.

Il sistema di aiuti di Stato è stato prolungato di sei mesi, fino al 30 giugno 2021 e la sezione che riguarda il supporto alle ricapitalizzazioni è ulteriormente prolungata fino al 30 settembre 2021.



“Si tratta di una risposta importante, alla quale stavamo lavorando da mesi - commenta il direttore generale di Federalberghi, Alessandro Nucara -. Ne parleremo oggi, all’Assemblea nazionale di Federalberghi, e domani mattina all’Assemblea generale di Hotrec”.



Il prolungamento dei termini, secondo Nucara, “consentirà agli Stati membri di prorogare la vigenza dei regimi di aiuto all’economia ancora per qualche mese, in uno scenario che è ben lontano dalla fine del tunnel. Sarà inoltre utile per le imprese più grandi e per le catene alberghiere, consentendo di stabilire una proporzione più equa tra le dimensioni dell’impresa e l’intensità dell’intervento”.