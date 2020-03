Arriva la conferma, l'Unione europea chiude le frontiere per un mese

I leader dell’Ue hanno deciso di accogliere la proposta della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: l’Ue chiude le frontiere in ingresso per cercare di contenere la diffusione del coronavirus.

“Abbiamo deciso di rafforzare le nostre frontiere esterne – ha dichiarato il presidente del Consiglio d’Europa Charles Michel – applicando una limitazione temporanea coordinata dei viaggi non essenziali verso la Ue per un periodo di 30 giorni”. Sarà invece mantenuta la libera circolazione delle merci.



L'intervento di Conte

"A una crisi straordinaria, senza precedenti, si risponde con mezzi altrettanto straordinari, mettendo in campo qualsiasi strumento di reazione, secondo la logica 'whatever it takes'", ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in teleconferenza al Consiglio d'Europa con i leader degli altri Paesi membri della Ue.



Secondo quanto riprtato da Adnkronos il presidente del Consiglio ha "invitato tutti a non illudersi che ci potrà essere un Paese membro che potrà rimanere indenne da questo tsunami economico-sociale", chiedendo di "considerare che il ritardo nella risposta comune sarebbe letale per tutti e per questo irresponsabile”.