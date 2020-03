Si fermano anche Austrian e Brussels, le date dello stop

Anche Austrian e Brussels, entrambe del Gruppo Lufthansa, si aggiungono all’elenco delle compagnie aeree che scelgono la via dello stop pressoché totale in questa fase.

Per quanto riguarda il vettore austriaco, lo sospensione delle operazioni inizierà domani 18 marzo, con l’ultimo volo che sarà in arrivo da Chicago e atterrerà a Vienna giovedì 19 di prima mattina. Fino ad allora lo schedule sarà organizzato per gestire il rimpatrio degli ultimi passeggeri e di tutti i membri dell’equipaggio. Il blocco sarà attivo almeno fino al 28 marzo.



Sarà invece di più lunga durata il blocco dei voli che verrà attuato da Brussels e che inizierà dal 21 marzo. Gli aerei della compagnia belga non voleranno infatti fino al 20 di aprile, con un riavvio progressivo delle rotte che inizierà il giorno successivo.