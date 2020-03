All Nippon Airways riduce i voli dall’Europa a Tokyo

A causa degli effetti del coronavirus, All Nippon Airways si è vista costretta a rivedere il suo operativo fra il 29 marzo e il 24 aprile.

Il nuovo volo diretto da Milano Malpensa per Tokyo Haneda previsto dal prossimo 20 aprile non verrà lanciato prima del 16 maggio prossimo. Rimane da definirsi la data effettiva di lancio del collegamento.



Il nuovo operativo

Il vettore ha anche modificato l’operatività dalle destinazioni in Europa per Tokyo dal 29 marzo al 24 aprile 2020. In dettaglio, viene mantenuto un solo volo giornaliero su Francoforte in luogo dei due abitualmente previsti e sono quattro i voli alla settimana su Monaco di Baviera. A Düsseldorf Ana volerà tre volte alla settimana, mentre a Vienna 4 volte alla settimana. Tre i voli settimanali su Bruxelles, 4 su Londra, tre su Parigi e tre su Vladivostok. Tutti i dettagli sono reperibili sul sito della compagnia.