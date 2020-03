Sas sospende la maggior parte dei collegamenti

A causa dell'epidemia di coronavirus e delle misure adottate dalle autorità, la domanda di viaggi aerei internazionali è sostanzialmente inesistente. Pertanto, come indicato sul sito della compagnia, Sas ha deciso di sospendere temporaneamente la maggior parte del suo traffico da lunedì 16 marzo fino a quando non si ripristineranno le condizioni per riprendere i voli.

In considerazione dei clienti con voli prenotati, nei prossimi giorni la compagnia manterrà, per quanto possibile, un traffico limitato al fine di rendere disponibili i voli di ritorno da diverse destinazioni. Sas resta a disposizione delle autorità per segnalare i nomi dei clienti bloccati.



Inoltre, Sas si vede costretta a ridurre il lavoro di circa 10mila dipendenti, numero equivalente al 90 percento della forza lavoro totale. Le riduzioni saranno attuate in tutti comprati dell’organico, secondo le normative nazionali. Queste misure si rendono necessarie per garantire il ritorno al normale funzionamento non appena la situazione si sarà risolta.