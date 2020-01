Luis Gallego, ultimo atto in Iberia: a Madrid accordo con Porto Rico

Ultimo atto come presidente di Iberia nell’edizione 2020 di Fitur. Luis Gallego si prepara infatti a togliere la divisa della compagnia spagnola per andare a sostituire Willie Walsh al vertice di tutto il gruppo Iag, di cui Iberia fa parte.

E nel palcoscenico della fiera di Madrid galego ha siglato un accordo con l’ente del turismo di Porto Rico attraverso il quale la compagnia aumenterà del 55 per cento l’offerta tra i due Paesi, portando a 130mila posti la disponibilità sulla rotta Madrid-San Juan. Una direttrice storica per la compagnia, attiva orma da 70 anni.



Nell’occasione Gallego ha saluto il pubblico della Fitur non senza un po’ di emozione, definendo la sua esperienza in Iberia “indimenticabile”.