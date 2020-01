Sarà Luis Gallego, attuale ceo di Iberia, a ereditare il posto di Willie Walsh alla guida del Gruppo Iag. L’inizio dell’incarico è previsto per il mese di marzo, quando Walsh lascerà per pensionamento.

Il manager aveva infatti annunciato il termine della sua carriera lavorativa lo scorso novembre. Walsh lascerà così il suo incarico il 26 marzo, per poi uscire definitivamente dal Gruppo nel mese di giugno.



Una figura importante

Di recente, Gallego è stato tra i principali protagonisti delle negoziazioni per l’acquisto di Air Europa.



"È stato un privilegio per me essere stato determinante nella creazione e nello sviluppo di Iag – ha dichiarato Walsh a El Pais -. Ho avuto il piacere di lavorare con molte persone eccezionali in questi ultimi 15 anni, sia in British Airways che in Iag. Luis è stato membro chiave del team e ha dimostrato una vera leadership in questi anni e non ho dubbi che sarà un grande ceo di Iag".



Il neo ceo ha aggiunto: “Sono sicuro che possiamo continuare a costruire su solide basi che Willie ci lascia”.