Iberia-Air Europa, tempi lunghi per la fusione: i nodi da sciogliere

La fusione tra Iberia ed Air Europa dopo l’acquisizione di quest’ultima da parte di Iag probabilmente non potrà vedere la luce, a livello operativo, prima del prossimo anno.

Si annunciano tempi lunghi per il via libera all’operazione da parte delle autorità competenti. Secondo quanto riportato da Preferente, infatti, se in Spagna l’ok sarebbe previsto nel giro di 3 o 4 mesi, il lasciapassare dell’Antitrust Ue non sarebbe previsto prima della fine del 2020. E non sarebbe neanche così scontato che l’esito sia positivo.



Il nodo non starebbe tanto nella concentrazione delle rotte, tema sul quale si erano espressi i vertici dei due vettori spiegando che l’analisi era stata fatta rotta per rotta. A generare le maggiori criticità sarebbe infatti Brexit: in campo ci sono infatti entità dell’Unione europea così come della Gran Bretagna (Iag appunto) e l’analisi legale e burocratica da fare si annuncia lunga e complicata.