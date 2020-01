Iag, anno da record: verso il traguardo dei 120 milioni di pax

È ormai dietro l’angolo il traguardo dei 120 milioni di passeggeri per Iag. Il gruppo che controlla British, Iberia, Vueling, Aer Lingus e Level ha chiuso l’anno con un totale di 118,2 milioni di passeggeri, il 4,7 per cento in più del 2018.

A guidare la crescita è stata in particolare la prima compagnia spagnola, il cui amministratore delegato Luis Gallego andrà a sostituire Willie Walsh nel gradino più alto della gerarchia del gruppo. Iberia ha infatti chiuso l’anno con un incremento del numero dei passeggeri di oltre 7 punti percentuali contro l’1,6 di British, il 5,6 di Vueling e il 2,4 di Aer Lingus. Più che raddoppiati invece i pax Level.



A completare l’ottimo andamento di un anno coronato con l’acquisizione di Air Europa (ancora da completare) il dato sul load factor, cresciuto di 1,3 punti percentuali.