Futura gioca la carta del ‘super advance booking’ per l’estate 2023

Futura Vacanze guarda già oltre l’inverno. L’operatore ha lanciato ‘Futura Best Days’, una campagna di ‘super advance booking’ per spingere le vendite sul Mare Italia per l’estate 2023.

L’iniziativa prevede per le prenotazioni effettuate in agenzia entro il 31 dicembre, la messa in vendita di 1000 camere al prezzo della stagione 2022. La campagna interessa anche il prodotto pacchettizzato con i trasferimenti in nave e in aereo.



L’operatore prevede anche altre agevolazioni, tra cui la gratuità della garanzia Blocca prezzo, che tutela da eventuali adeguamenti carburante che dovessero verificarsi prima della partenza; nonché delle formule Zero Penali e Cambio tutto, che permettono di ottenere la cancellazione gratuita per qualsiasi motivo fino a 7 giorni prima della partenza e la possibilità di poter cambiare Futura Club fino a 21 giorni prima della partenza.



“Abbiamo deciso di giocare di anticipo con una campagna che dà la possibilità alle adv di puntare sulla concretezza di un’ampia rosa di vantaggi in un periodo in cui sono frequentate dai clienti in vista delle prossime festività - spiega in una nota commenta Belinda Coccia (nella foto), direttore commerciale di Futura Vacanze -. Abbiamo pensato che lanciare un super advance booking possa essere una mossa strategica per dare slancio all’estate e, potendo contare su una programmazione solida e ben strutturata, abbiamo voluto dare il via alle prenotazioni senza attendere oltre. L’accoglienza da parte della distribuzione è stata ottima e a pochi giorni dall’iniziativa stiamo già registrando numeri interessanti”.