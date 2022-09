Coccia, Futura: “Listini stabili a scapito dei margini”

"Nonostante i forti rincari sopraggiunti già dai primi mesi del 2022, i listini non hanno subito delle grandi variazioni, e questo purtroppo a discapito della marginalità dei tour operator". Belinda Coccia (nella foto), direttore commerciale di Futura Vacanze, riassume così la situazione degli addetti ai lavori dopo gli aumenti della prima parte dell'anno.

Ma le tariffe sono destinate a crescere sull'onda degli ulteriori incrementi. "Attualmente il rincaro carburante e il costo energetico in particolare porteranno degli inevitabili aumenti di prezzo in maniera trasversale sia sul prodotto nazionale che su quello internazionale".



Un trend generalizzato, dunque, che non risparmierà nessuno. Ma che potrebbe rafforzare le destinazioni in grado di far pesare di meno l'aumento dei costi energetici. "Superato lo scoglio dell’adeguamento carburante - aggiunge il direttore commerciale - la destinazione Egitto resta sempre la preferita per le sue caratteristiche climatiche e che grazie il contenimento delle ore di volo e della competitività dei servizi a terra, può garantire una vacanza balneare con temperature estive durante tutto l’arco dell’anno a prezzi contenuti rispetto al lungoraggio".



Il bilancio dell'estate

Per quanto riguarda la stagione appena conclusa, per Futura Vacanze il bilancio è positivo, grazie anche al buon trend di alcune destinazioni.



"Il prodotto Mare Italia negli ultimi due anni è stato il vero protagonista - precisa Coccia -, ed è contestualmente la programmazione che fino ad oggi ci ha rappresentato sul mercato, affiancato da Egitto e Porto Santo come prodotto Club International. Questa nostra natura ha fatto si che in queste ultime stagioni, nonostante fossero a più livelli caratterizzate dalla pandemia, non ci siano state battute d’arresto e, anche con un forte incremento, ha suscitato in maniera determinante l’interesse del mercato , durante l’estate che si è appena conclusa in maniera più che soddisfacente".