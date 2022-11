Futura Vacanze, arriva il catalogo dedicato all’estero

Futura Vacanze punta anche sulla programmazione all’estero. Già pubblicato online, il catalogo dedicato alle mete internazionali verrà presto consegnato nelle adv.

Dopo la versione disponibile via web dello scorso anno, l’operatore segna, anche attraverso la scelta di produrre un catalogo cartaceo dedicato, la centralità della programmazione internazionale incentrata sul medio raggio. I Club all’estero sono destinati, infatti, a essere oggetto di un’importanza sempre maggiore, anche nell’ottica affiancare all’offerta Mare Italia una programmazione complementare.



La scelta dei tre resort - Futura Club Vila Baleira, sull’isola di Porto Santo; Futura Club Albatros, a Sharm el Sheikh; Futura Club Brayka Resort, a Marsa Alam - risponde a questo tipo di visione ed è frutto di una strategia di posizionamento nelle rispettive destinazioni che ha comportato investimenti di portata pluriennale.



Per il Mar Rosso, merita una menzione il livello premium dei Club, che li mette in evidenza nelle rispettive destinazioni: entrambi 5 stelle, godono di una posizione scenografica e al contempo adatta anche ai bambini e ai nuotatori meno esperti.

Tra i plus di tutti e tre, la formula Hard All Inclusive, pensata per le esigenze del mercato italiano.



In risalto, oltre ai pacchetti volo-soggiorno nei Club, anche le proposte vacanze combinate. “L’ottimo feedback registrato e le stesse richieste ricevute dal mercato ci hanno spinto ad ampliare l’offerta inserendo anche la possibilità di crociere ed estensioni a Il Cairo. In particolar modo, abbiamo già sperimentato con ottimi risultati la combinazione tra Porto Santo e Funchal nell’arcipelago di Madeira. Per il Mar Rosso, le proposte speciali per Natale e Capodanno stanno andando molto bene così come le partenze dei primi mesi del 2023. Il catalogo darà un ulteriore impulso alle vendite e rappresenterà un agile strumento di lavoro per la distribuzione”, commenta Belinda Coccia (nella foto), direttore commerciale di Futura Vacanze.



Ad esempio, un pacchetto prevede tre notti a Funchal e quattro notti a Porto Santo, nel Club Futura Vacanze Vila Baleira. Per completare il prodotto egiziano, il t.o. ripropone sia come offerta di singola vacanza sia in abbinamento al soggiorno balneare, tre grandi classici: 5 giorni dedicati interamente a Il Cairo, la crociera ‘Egitto classico’ e la crociera ‘Nefertiti’, che combina la capitale con alcune tappe in luoghi simbolo quali, ad esempio, Luxor e Aswan.



Ingenti infine le risorse dedicate ai collegamenti, con un piano trasporti che prevede voli speciali da Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna, Roma Fiumicino e Napoli.