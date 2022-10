Futura Vacanze: 150mila clienti nei Futura Club quest’anno

Dopo due anni molto difficili, il tour operating torna a respirare. Futura Vacanze annuncia di aver raggiunto quota 150mila clienti nel 2022, divisi tra 20 Futura Club.

Inoltre la società di gestione del gruppo conta oggi 1.500 camere in gestione in Italia, come ha evidenziato l'amministratore unico di Futura Vacanze Stefano Brunetti (nella foto) durante 'Futuriamo', l'evento di team bulding che si è appena concluso al Futura Club Eleamare.



"Quest’anno, abbiamo superato qualunque traguardo in termini di fatturato e presenze" ha aggiunto Brunetti. Evidenziando: “Dopo questi due anni di pandemia, molto difficili, trovare le motivazioni per ripartire è stato complicato e complesso per l’intero comparto. Il gruppo Futura Vacanze ha reagito bene e gran parte del merito di tutto ciò è anche del personale e di tutto lo staff".