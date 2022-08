Il Futura Club Eleamare entra nel vivo della stagione

Parte con il piede giusto il Futura Club Eleamare (nella foto), struttura sul mare ad Ascea Marina, in una zona del Cilento dall’immenso valore storico-artistico come quella del Parco archeologico di Velia.

Il riscontro degli ospiti, che hanno apprezzato la nuova identità del complesso e la bellezza del punto mare, premia il lavoro di ristrutturazione durato oltre tre anni, che ha portato a riqualificare tutte le aree all’insegna di un intervento di design dalla cifra contemporanea e minimalista, con l’utilizzo di materiali a ridotto impatto ambientale secondo i principi dell’ecosostenibilità.



La struttura

Il resort, che dispone di 149 camere, oltre che per l’eleganza si contraddistingue per una posizione unica: è a pochissimi passi dal mare, che può essere dominato dalle camere e dalle aree comuni.



“Non vedevamo l’ora di poter raccogliere i riscontri dei nostri ospiti e siamo davvero felici del favore che hanno riservato a quello che per il nostro Gruppo è un progetto importante: è tornata infatti a vivere una struttura ubicata in una posizione unica, che permetterà di vivere una vacanza varia e appagante a target differenti che spaziano dalla famiglia, alle coppie o agli amici, senza dimenticare, naturalmente, i culturally courios italiani e stranieri. Da oggi il mercato ha una nuova importante risorsa e siamo orgogliosi che sia firmata Futura Vacanze” commenta Stefano Brunetti, amministratore unico di Futura Vacanze.



Il business plan che lo riguarda è, infatti, pluriennale non solo per il coinvolgimento diretto del t.o., ma anche per la valenza strategica legata al potenziale turistico balneare e legato all’esplorazione del patrimonio archeologico, funzionale all’allungamento della stagione. Nei piani di Futura Vacanze anche lo sviluppo di attività mirate di incoming su differenti mercati esteri.



“Abbiamo avuto l’ambizione di essere parte attiva di un’operazione ad ampio respiro, caratterizzata dalla passione per la bellezza e la raffinatezza, e vedere finalmente concretizzati gli sforzi che hanno coinvolto così tante persone è davvero motivo di soddisfazione. Siamo al lavoro per far crescere il progetto, andando a operare su stagionalità ed estero”, conclude Belinda Coccia, direttore commerciale di Futura Vacanze.