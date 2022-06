Travel World Escape entra a far parte di Unwto per la sostenibilità turistica

Unwto, l’Organizzazione Mondiale del Turismo, ha accolto il tour operator italiano Travel World Escape come membro per la sostenibilità turistica. L’annuncio è stato dato durante la 116° sessione del Consiglio esecutivo dell’Unwto in Arabia Saudita.

“La grande responsabilità che noi, professionisti del settore turistico, abbiamo è di rendere il viaggio sempre più responsabile - commenta la ceo Cristina Laganà -. Ogni stakeholder è chiamato ad apportare il suo operato verso questa visione nel prossimo futuro. L’intero pianeta è in gioco e i cambiamenti climatici e le crisi umanitarie ne sono chiare testimonianze”.



Il membro italiano fa parte di una rosa di 15 nuovi affiliati provenienti da Canada, Cile, Croazia, Ecuador, Malesia, Portogallo, Spagna, Turchia e Stati Uniti in rappresentanza di enti privati, università, Dmo, associazioni professionali e Ong.

Obiettivo comune degli affiliati a Unwto è contribuire a un turismo globale sostenibile, in cui la conoscenza e l'innovazione siano veramente applicate per rendere il turismo più responsabile.