Travel World Escape tour operator ai nastri di partenza. In verità, si tratta di una ripartenza, in quanto l’operatore aveva già mosso i primi passi a fine 2019, prima che l’avvento del Covid-19 congelasse le attività.

“Eravamo nati nel 2019 - spiega Cristina Laganà (nella foto), ceo del progetto- e avevamo mosso i primi passi distinguendoci per il nostro modello focalizzato sul tailor made, con particolari caratteristiche di esclusività legate alla sostenibilità. Subendo tuttavia un importante stop all’inizio del 2020 dovuto, come tutto il settore del turismo, alla pandemia. Uno stop che non è stato improduttivo: in quest’ultimo anno il team Travel World Escape è sempre stato presente, mantenendo l’operatività e portando il brand ad una definizione ancora più completa e lucida delle proprie vision e mission. Oggi, supportato dall’ottimismo di un ritorno ad una normalità per le riaperture al turismo mondiale, tutto il team è pronto per quello che di fatto è un nuovo inizio”.



La spinta verso un turismo più responsabile è diventato il mantra del gruppo. “Il senso di responsabilità verso il nostro pianeta ha spinto il team a ricercare soluzioni di viaggio sostenibili, introducendo il concetto di Turismo rigenerativo, con il desiderio di far parte di un movimento di sensibilizzazione verso un turismo da noi definito ‘Care’. Abbiamo sintetizzato l’acronimo Care (community, ambient, respect, equity), che si riassume nel concetto di voler lasciare un posto migliore di come l’abbiamo trovato e al termine del viaggio scoprirci anche noi arricchiti".



Travel World Escape desidera non solo far parte del cambiamento, ma esserne motore: i valori che sottostanno al brand sono diffusi come identità d’impresa e l’obiettivo è proprio quello di proporre un modo di viaggiare che sia un'esperienza di contatto con il luogo di destinazione, per scoprire con occhi sinceri cultura e tradizioni, contribuendo all’economia locale, rispettando l'ambiente, ma ad un livello ancora più profondo.

Travel World Escape riparte e dal quartier generale di Mestre è aperto a ricevere eventuali richieste di collaborazione commerciale.