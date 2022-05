Travel World Escape: online la programmazione dei viaggi 'rigenerativi'

È online la nuova programmazione di Travel World Escape, realtà interamente orientata ai viaggi rigenerativi. Dalla struttura alberghiera, all’esperienza, alle associazioni e ong interpellate, ogni aspetto del viaggio è volto a migliorare economicamente e socialmente il paese ospitante, a lasciare “un posto migliore di come lo abbiamo trovato” e ad arricchire “spiritualmente” il viaggiatore.

Quest’ultimo, attraverso il viaggio, viene invitato a riflettere sul desiderio di capire e riscoprire chi siamo attraverso l’incontro con l’altro. La mission di Travel World Escape è sintetizzata nell’acronimo 'I C.A.R.E.', e riassume i valori fondanti del brand: Comunità, Ambiente & Ecosistema, Rispetto ed Equità. I viaggi rigenerativi proposti sono volti a migliorare l'impatto del turismo sul nostro pianeta, attraverso esperienze sostenibili e rigenerative con l’obiettivo di rispettare le persone locali, l’ambiente e la destinazione stessa.



Alcuni esempi: grazie all’appoggio di un’associazione in Costa Rica che si occupa di turismo accessibile, il viaggiatore dedica una mezza giornata alla pulizia della spiaggia. In Cambogia partecipa direttamente insieme alla comunità di Koh Phdau allo sviluppo di un progetto comunitario. Soggiorna in alcune strutture impegnate in progetti concreti di sostenibilità, oppure in home stay in villaggi locali con l’opportunità unica di entrare in contatto con la popolazione locale.



Travel World Escape è partner e supporta i network internazionali impegnati nel turismo sostenibile: Tourism Cares, Travel Life, Future of Tourism, Travelers Against Plastic Org., Inoltre è da poco diventato firmatario della dichiarazione di Glasgow che ha come obiettivo l’agire per un turismo più sostenibile.



I tour proposti dall’operatore di Venezia, nato nel 2019 e che nel 2020 ha rivoluzionato la propria concezione del viaggio, sono rivolti sia alla clientela italiana sia a quella internazionale e raccontano di una nuova realtà del turismo fortemente improntata sull’andare oltre la sostenibilità. Il team di Travel World Escape, capitanato dal ceo Cristina Laganà, è formato da persone con esperienza pluriennale nell’ambito dei tour operator, ma soprattutto unite da una forte passione per il ‘viaggio’ e per i valori che contraddistinguono il brand stesso.