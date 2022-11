Il futuro del turismo, Travel World Escape partecipa alla Wtc

Travel World Escape Tour Operator, che dal giugno 2022 è membro dell’Unwto, parteciperà alla World Tourism Conference 2022, l’evento organizzato dall’Unwto e dal Motac (Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia), che si terrà a Kota Kinabalu, in Malesia, dal 28 al 30 novembre 2022.

“Un’occasione unica - spiega il tour operator in una nota - per dimostrare il nostro impegno attivo, per conoscere e confrontarci in prima persona con gli altri stakeholders e per consolidare le relazioni a livello internazionale”.



Sotto lo slogan ‘Tourism Futures Reimagined’ la conferenza si propone di fornire una piattaforma interdisciplinare per i leader internazionali, i responsabili politici, esperti e leader

mondiali del turismo, per presentare e discutere le più recenti innovazioni, tendenze, sfide pratiche e soluzioni per il futuro del turismo.



Altro obiettivo dell’evento è promuovere la leadership di pensiero sui futuri scenari del turismo e sulle strategie che lo guidano nel

mondo post-pandemico.



I temi delle sessioni

Quattro le sessioni previste; la prima sarà dedicata all’analisi degli scenari post-pandemici, sullo sfondo di un difficile contesto economico globale. La seconda, ‘Scoprire le opportunità di crescita’, si propone di identificare nuovi fonti di crescita per il turismo, esaminando i principali cambiamenti del mercato. Nella terza sessione si darà spazio alle storie di successo nel settore e nell’ultima verranno affrontati i temi delle certificazioni ESG (Environmental, Social and Governance) e B-Corp, un aiuto per le imprese turistiche nell’affrontare crisi future.



"Una fase di transizione"

"Gli esperti - sottolinea la nota del t.o. - hanno osservato che il turismo è in fase di transizione verso un futuro che può e deve essere diverso, ed è improbabile che ritorni ad essere come prima della pandemia. In questo contesto - continua Twe - è necessaria una metodologia lungimirante che permetta di rivalutare i possibili scenari futuri e le loro implicazioni".