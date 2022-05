Explora Journeys, il marchio uplevel di Msc assume gli ex manager di Crystal Cruises

Gli ex manager Crystal Cruises approdano in Explora Journeys. Il marchio di lusso di Msc Crociere ha inserito nella squadra commerciale sette figure provenienti da prestigiose realtà del lusso per rafforzare i legami con i consulenti di viaggio e le adv sul mercato statunitense.

Quattro di queste provengono dalla compagnia di crociere di alta gamma, che ha cessato le operazioni lo scorso febbraio. Si tratta di Christopher Cestari, Kathy Lu, Jonathan Hamel-De Lara e George Barraza, manager che, ha spiegato a Travel Weekly, il capo delle vendite Chris Austin “hanno una profonda esperienza nell’ospitalità di lusso e sono molto conosciute e molto rispettate”.



Le altre new entry provengono dal mondo dell’hospitality e della navigazione uplevel: si tratta di Mary Gallo (ex Seabourn Cruises e Starwood), Nathaniel Navarro (ex Royal Caribbean International) e Tomás Baca-Cruz (ex Ritz Carlton Yacht Collection).