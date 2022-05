Due nuovi programmi dedicati agli agenti e ai consulenti di viaggi per il brand upper level del gruppo Msc, Explora Journeys. Il marchio ha infatti lanciato 3 novità riservate alle agenzie che possono già oggi vendere i biglietti per il viaggio inaugurale di Explora I, da Barcellona ad Atene nel maggio del 2023.

Segmento gruppi

Due programmi sono dedicati ai gruppi. Si tratta di Journey Together, concepito per la prenotazione di piccoli gruppi, famiglia allargate, riunioni e incentive. La proposta parte da cinque suite e un minimo di 10 ospiti: per i consulenti di viaggio sono previsti una cabina omaggio e commissioni, mentre ogni suite prenotata dà diritto a un credito Journey Experience da utilizzare a bordo.



Accanto a questo Journey Together +, che parte da 10 suite e un minimo di 20 ospiti. Per i consulenti di viaggi sono previsti una suite omaggio e commissioni , oltre a una tariffa che incrementerà in modo significativo il loro potenziale di profitto. Consulenti di viaggio e agenti possono inoltre fare richiesta per viaggi a uso esclusivo, che saranno trattati indipendentemente dai programmi Journey Together in base alla durata del viaggio personalizzato e al periodo dell'anno.



By Appointment +

Viene inoltre ulteriormente sviluppato il servizio By Appointment con By Appointment +. Gli agenti di viaggi possono invitare i loro clienti a una chiamata By Appointment +, dove gli Ambassador Explora Journeys risponderanno alle loro domande e finalizzeranno le prenotazioni. L'agente potrà richiedere un appuntamento con un Ambassador Explora Journeys al giorno e all'ora desiderati, che sarà subito confermato.



La vendita dei viaggi inaugurali di Explora I per maggio 2023 e il primo anno di navigazione è aperta: la nave toccherà 132 porti in 40 paesi diversi, comprese due destinazioni mai visitate prima da navi da crociera, Kastellorizo in Grecia e Saint Pierre in Martinica.



Gli itinerari prevedono Mediterraneo, Europa del Nord, Regno Unito, Islanda, Groenlandia, Canada, la costa orientale degli Stati Uniti, Caraibi, America del Sud e le Hawaii. La durata dei viaggi parte da sei pernottamenti fino all'epico Grand Journey di 44 notti in Nord Europa.



Con l'aggiunta del servizio By Appointment +, i consulenti di viaggio potranno scegliere la loro opzione di prenotazione preferita, compresa la prenotazione online tramite l'Explora Travel Advisor Centre, selezionando il servizio By Appointment o contattando gli Ambassador Journey Together.