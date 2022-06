Explora Journeys presenta il team Guest Experience

Definire e offrire agli ospiti un'esperienza di bordo curata nei dettagli: è questo il compito del team Guest Experience annunciato da Explora Journeys, che ha compoesto la squadra con 7 nuove nomine. Il team sarà guidato dall'head of product Jason Gelineau.

"I professionisti che compongono il team sono stati selezionati con l'obiettivo di posizionare saldamente il nuovo brand lifestyle di lusso del gruppo Msc - si legge nella nota dell'operatore -, ridefinendo i viaggi di lusso sul mare per i viaggiatori più esigenti entro maggio 2023, in occasione del viaggio inaugurale da Barcellona ad Atene della prima delle sue quattro navi, Exlpora I".



Gelineau è entrato in Explora Journeys a fine 2021; in precedenza era stato stato per tre anni brand performance manager per la divisione crociere di Msc, gestendo le navi basate negli Usa e l'isola privata Ocean Cay MSC Marine Reserve.