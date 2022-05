Msc Crociere, entro il 2022 il debutto di Msc World Europa: ecco come sarà

In arrivo una nuova nave nella flotta Msc Crociere. Entro la fine del 2022 debutterà infatti Msc World Europa, la prima di classe Msc World, che promette di definire un nuovo “standard per le crociere, introducendo un mondo di esperienze che superano i confini di ciò che è possibile”.

“Msc World Europa sarà la nave più innovativa, più avanzata dal punto di vista ambientale e più eccitante dell’azienda fino ad oggi”, spiega la compagnia in una nota.



I primi dettagli

La nuova ammiraglia – che trascorrerà la stagione inaugurale nell’area del Golfo, operando itinerari da Dubai - avrà 22 ponti e disporrà di 2.626 cabine.



La World Promenade sarà il cuore pulsante della nave, una passeggiata che offrirà viste mozzafiato sul mare lungo 7 ponti. Cattureranno le attenzioni degli ospiti The Venom Drop @ The Spiral, lo scivolo più lungo mai realizzato su una nave, che si svilupperà su 11 ponti; e la World Galleria, al cui interno si potranno trovare bar, negozi e boutique.



Ricca l’offerta food & beverage, con ristoranti per tutti i gusti e 20 bar.



Sul fronte dell’intrattenimento, ci sarà un World Teather da 1.153, posti; una Panorama Lounge per esperienze uniche immersive; e una Luna Park Arena.



L’area bambini sarà la più grande della flotta, sviluppata in collaborazione con LEGO® e Chicco®.



La Zen Pool a poppa della nave sarà un’area ultra-chic adult only: al suo interno due piscine, un solarium e un'area lounge ombreggiata, con viste spettacolari sul mare.



L'Msc Yacht Club disporrà di un ampio prendisole su due livelli, piscina privata e vasca idromassaggio.



Tra le altre attrazioni, un Aquapark al ponte 20, La Plage, la piscina più grande della nave; e la Botanic Garden Pool.