Msc: nuove escursioni a Brindisi per favorire l’integrazione fra crociera e territorio

In occasione dello scalo settimanale di Msc Armonia, Msc Crociere ha ampliato l’offerta di escursioni a Brindisi con l’inserimento di un nuovo tour, disponibile per tutte le 26 toccate settimanali che la nave deve ancora effettuare durante la stagione estiva che terminerà il 14 novembre.



Durante l’escursione sarà possibile visitare i due castelli più importanti della città, castello Svevo e castello Alfonsino. Un interessante tour culturale realizzato da Msc grazie alla promozione turistica messa in campo dal Comune di Brindisi, con l’obiettivo di valorizzare una nuova esperienza di visita della città, vista mare. Il suo porto è considerato storicamente uno dei più importanti del Mediterraneo ed è riconosciuto dall’Unesco “testimone e monumento di pace, patrimonio dell’umanità”.



Quest’anno la Compagnia prevede di movimentare a Brindisi quasi 60mila crocieristi grazie a 32 scali della programmazione estiva che è iniziata l’11 aprile. La maggior parte degli ospiti a bordo, durante la tappa a Brindisi, sceglie di scendere per un giro della città, mentre i restanti raggiungeranno alcuni dei luoghi turistici collegati con un trasferimento in pullman. Questa nuova escursione rappresenta un ulteriore incentivo a visitare Brindisi durante la tappa della nave.



La Puglia rappresenta per Msc Crociere una regione strategica sia per il bacino di clienti, sia per la ricca offerta. Considerando anche i porti di Bari e Taranto, l’intera Puglia potrà contare quest’anno sull’arrivo di oltre 370mila turisti grazie alla presenza di cinque navi – Sinfonia, Fantasia, Armonia, Musica e Splendida – operanti nei porti di Bari, Brindisi e Taranto.



“Msc Crociere ha come obiettivo la valorizzazione turistica dei territori in cui arrivano le navi, con un’offerta di escursioni sempre più ricca e attenta al rispetto dell’ambiente. Per questa ragione lavoriamo a stretto contatto con gli enti locali. Grazie al grande impegno delle autorità locali di Brindisi oggi possiamo inaugurare questo nuovo tour che sarà molto apprezzato da chi raggiungerà la città a bordo della nostra nave. Stiamo anche lavorando per valutare la fattibilità di altre escursioni inedite alla scoperta della città” ha affermato Marialuisa Iaccarino, head of shore excursions di Msc Crociere.