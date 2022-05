L’estate ‘green’ di Msc: più escursioni in bicicletta

Msc Crociere è sempre più ‘green’. Per ridurre l’impatto sull’ambiente, la compagnia punta sulle escursioni ‘eco-friendly’ per l’estate 2022, ampliando ulteriormente l’offerta di tour a basse emissioni in Europa e ai Caraibi.

Msc ha incrementato così l’utilizzo di bus navetta elettrici e ibridi per trasportare gli ospiti dai porti ai luoghi di maggiore interesse turistico in Danimarca, Finlandia, Norvegia, Spagna e Svezia.



In Italia, invece, la compagnia propone per la stagione estiva tour sostenibili in bici in 5 città: a Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo e Messina.



A livello globale le escursioni in bicicletta proposte da Msc sono 150 in 21 Paesi e presto saranno disponibili ulteriori 'Protectours', percorsi a terra che consentono agli ospiti di scoprire destinazioni dando al contempo un contributo positivo all’ambiente.



"I viaggi e il turismo hanno un ruolo molto significativo nell’ambito della decarbonizzazione globale – spiega in una nota Marialuisa Iaccarino, head of shore excursions di Msc Crociere -. Dobbiamo dunque dimostrare la nostra leadership assicurandoci di soddisfare le aspettative dei viaggiatori e favorire una maggiore consapevolezza e impegno nella protezione e valorizzazione dell'ambiente naturale. In Msc Crociere siamo determinati a dimostrare che tutto il settore può essere protagonista nella creazione di un turismo sostenibile".