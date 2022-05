Viaggio premio in Puglia per la star dei reality in India

Due giorni a Milano e una settimana in Puglia con la missione di promuovere l’Italia come destinazione turistica, culturale e d’investimento. È il premio che il console generale d’Italia a Mumbai, Alessandro De Masi, ha consegnato al vincitore della finale del reality show indiano “Lock Upp”.

L’iniziativa, si legge su Hotelmag, realizzata in partnership con Pugliapromozione, si colloca nell’ambito della più ampia campagna di nation branding, Be It, lanciata dalla Farnesina con il Patto per l’Export.



“Nel 2021 il tasso di internazionalizzazione degli arrivi e delle presenze in Puglia è tornato a crescere dopo la perdita registrata nel 2020 – ha sottolineato l’assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane -. Con questa iniziativa, insieme al Consolato d’Italia a Mumbai, portiamo l’autenticità e il fascino della nostra terra dall’altra parte del mondo e confermiamo la volontà della nostra regione di continuare a lavorare sulla promozione della destinazione Puglia nei mercati esteri. Lo facciamo anche nella collaborazione con economie, come quella indiana, che continuano a registrare una crescita costante su scala globale e ci permettono di superare la stagionalità dei flussi turistici”.



“L’India è un mercato turistico interessante perché altospendente”, ha aggiunto Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione.



Dopo una tappa dedicata al mondo della cultura e dell’arte, il vincitore parteciperà a una serie di attività ed esperienze, dalle lezioni di cucina regionale alle visite guidate ai castelli della Puglia federiciana, dai tour enogastronomici ai workshop con gli artigiani locali.