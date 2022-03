Atelier Vacanze: trend positivo per l’estate

Una tendenza in grado di far guardare con ottimismo all’estate. Atelier Vacanze registra un trend positivo per le prenotazioni e “nonostante le recenti vicissitudini geopolitiche impongano la massima attenzione”, come precisa una nota dell’operatore, “prevediamo un forte incremento delle prenotazioni”, afferma il responsabile prodotto Mare Italia Antonio Fierro.

Destinazioni principale, al momento, sono "la Campania e la zona del Cilento, oltre che alla Calabria e alla costa di Tropea, dove sorgono proprio i 2 Club esclusivi a marchio Atelier Vacanze” aggiunge Fierro.



Il tour operator punta anche sulla flessibilità delle prenotazioni: “Nonostante ci troviamo in una situazione meno complessa dello scorso anno dal punto di vista pandemico - prosegue la nota -, il cliente ha la necessità di trovare delle soluzioni che permettano loro di essere liberi di ripensarci, senza andar incontro a costose penali”.