Atelier Vacanze, De Simini: “Agenzie ‘affamate’ di ripresa”

“Un’enorme carica di energia positiva”: così Antonio De Simini (nella foto), responsabile marketing e comunicazione di Atelier Vacanze, descrive l’esperienza fatta in Bmt. Il tour operator campano fa un primo bilancio sul 2022 e guarda con ottimismo alla stagione estiva ormai alle porte.



La situazione non era facile, “vista comunque la situazione geopolitica delle ultime settimane e vista anche l’incertezza pandemica, che continua ad essere una costante nella nostra quotidianità. Ma questo non ha fermato la nostra voglia di presentare le novità prodotto 2022, soprattutto il nostro Club a Sharm, il Concorde el Salam. Abbiamo registrato l’interesse di tantissime agenzie sui nostri prodotti, entusiaste e 'affamate' di turismo e di ripresa”.

“Abbiamo presentato inoltre l’Atelier Club Cilento Resort Velia e l’Atelier Club Baia della Rocchetta, cardini ormai da anni della nostra programmazione Mare Italia e i 12 Atelier Premium, tra Italia ed Egitto”.