Atelier Vacanze investe sul Mar Rosso ed in particolare su Sharm el Sheikh. Dal 15 aprile, il t.o. è infatti pronto a lanciare il primo Club Italiano a marchio Atelier.

Sarà il Concorde El Salam di Sharks Bay il nuovo Atelier Club Italiano, scelto dal tour operator come punta di diamante per la programmazione Egitto 2022.



Il villaggio, a soli 400 metri dal centro di Soho Square, è composto da 423 camere, tre piscine e una Infinity Pool, centro Spa, centro diving e un'ampia zona giochi per bambini dove lo staff di animazione Mini Club di Atelier Vacanze si prenderà cura dei clienti più piccoli.



La struttura

“La struttura, più precisamente la zona Front Area, diventerà un nostro Club Italiano a Sharm el Sheikh dal prossimo 15 aprile – spiega il product manager Egitto, Alfredo D’Errico (nella foto) -. Parliamo di un 5 stelle di ottima levatura, posizionato direttamente sul mare, in cui proponiamo la formula Hard all inclusive per tutti i nostri ospiti. Il servizio ristorazione sarà arricchito da uno chef nostrano e avrà un’area nel ristorante Italiano a noi riservata”.



“I plus non terminano qui. Abbiamo previsto anche un’ampia zona esclusiva in spiaggia dedicata ai nostri clienti e un valido staff di animazione italiana che, con i nostri assistenti in loco, accompagnerà l’ospite lungo tutto il corso della sua vacanza. La nostra programmazione prevederà voli dai principali aeroporti italiani”.